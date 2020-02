Pri Novem mestu umor iz ljubosumja

Na Potoku v občini Straža se je v nedeljo okoli poldneva zgodila tragedija, v kateri je 33-letnik do smrti zabodel 27-letno partnerko in ob prihodu policistov ranil še sebe. Policija je ugotovila, da sta bila povoda za umor prepir in bolestno ljubosumje. Osumljeni je sicer žrtev, ki je umrla na kraju dejanja, večkrat zabodel.



Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik je v današnji izjavi za medije povedal, da so policisti osumljenca našli na hišnem hodniku.



Ta se je ob njihovem prihodu in preden so ga obvladali dvakrat zabodel v trebuh. Pred tem se je sam porezal po vratu in se večkrat zabodel v prsni koš. Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.



Osumljenec, ki je po mnenju policije poskušal storiti samomor, je zdaj v umetni komi, njegovo stanje pa je stabilno. Preiskava sicer še poteka.



Kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanja umora, za katerega je zagrožena najmanj 15-letna zaporna kazen. Osumljenca bodo, ko bodo razmere dopuščale oziroma ko bo dovolj zdrav, pridržali in ga odvedli pred preiskovalnega sodnika.



Policisti so sicer na kraju dogodka odkrili več različnih »kuhinjskih daljših nožev«, ker je bila žrtev tudi porezana po rokah, pa sklepajo, da se je poskušala braniti. Najmanj štirikrat je bila zabodena v prsni koš in najmanj dvakrat v hrbet.



Za njuna otroka, ki nista bila priči omenjenega prepira in umora, so poskrbeli svojci. Žrtev in osumljeni, ki je oče enega od dveh otrok, sta kot zunajzakonska partnerja živela skupaj.



Policisti so sicer omenjenega 33-letnika v preteklosti obravnavali zaradi lažje telesne poškodbe. Žrtev takratnega napada pa ni bila umorjena 27-letnica, je dodal.



Prizorišče umora sta si poleg novomeških kriminalistov v nedeljo ogledali tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, je še povedal Božičnik.