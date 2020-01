Pri otoku Zlarinu v morje strmoglavil vojaški helikopter

V bližini otoka Zlarin v Osrednji Dalmaciji je v morje padel helikopter, poroča hrvaški medijski portal Index, ki se sklicuje na policijske vire.



»Obveščamo vas, da je ob 11.06 operativna dežurna služba policijske uprave sprejela obvestilo, da je med Zablaćem in Zlarinom v morje padel helikopter,« se glasi sporočilo.



Na prizorišče nesreče so napotili dve ladji pomorske policije, angažirali so se v luški kapitaniji, reševalni in gasilski službi. Na hrvaškem obrambnem ministrstvu so objavili, da gre za nesrečo vojaškega helikopterja. Koliko ljudi je bilo na njem, še ni znano.