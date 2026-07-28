Pri padcu na poti na Triglav umrl planinec

Z Uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da se je v ponedeljek popoldne zgodila nesreča v gorah. Ob 15.49 se je na poti na Triglav planinec pri padcu tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Posredovali so reševalci GRS Mojstrana, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in helikopter letalske policijske enote. Pokojnika so prepeljali v dolino, kjer ga je prevzela pogrebna služba.

Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije so reševalci letos posredovali na 405 intervencijah. V slovenskih gorah je umrlo 13 ljudi. V lanskem letu so gorski reševalci zabeležili 658 intervencij, v gorah je umrlo 28 ljudi.

Poletni meseci v slovenske gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku gora se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki Policije in Slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah na zahtevnih in težko dostopnih terenih, obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu.

V letu 2025 je 41 odstotkov reševanj predstavljalo helikoptersko reševanje (273 akcij od 660 akcij skupno v celotnem letu 2025), letos do 10. junija so gorski reševalci posredovali pri 86 helikopterskih intervencijah, od 229 intervencij skupno v tem obdobju. Lani v istem obdobju so sodelovali pri 58 helikopterskih intervencijah od skupno 188 intervencij.

Priporočila pred odhodom v gore

Izbira ture – izberite turo, ki ustreza vaši telesni in psihični pripravljenosti.

Načrt poti – za načrtovanje poti uporabljajte ustrezne zemljevide in aplikacije.

Oprema – uporabljajte obvezno osnovno gorniško opremo. Poleti kljub visokim temperaturam v dolini ne pozabimo na več slojev oblačil, zaščito pred soncem in dovolj tekočine.

Izberite turo, ki ustreza vaši telesni in psihični pripravljenosti. FOTO: Matej Družnik

Vreme – v gorah se vreme »ustvarja« in se lahko spremeni nenadno, zato je treba presoditi primernost vremena pred turo (tudi več dni pred turo), med njo in po njej; spremljajte napoved na zanesljivih virih – ARSO. Poletne nevihte so lahko nevarne in močne. Na pot se odpravimo zgodaj.

Obvestite druge – o svojem načrtu obvestite osebo doma ali v dolini, kje boste in kdaj se nameravate vrniti.

Telefon – poskrbite, da je baterija polna, in naučite se deliti GPS koordinate.

112 – v primeru nesreče TAKOJ pokličite na pomoč.

V gorah se vreme »ustvarja« in se lahko spremeni nenadno. FOTO: Arhiv Dela

Vreme v gorah

Danes bo sprva povsod razen v zahodnih Julijcih pod nadmorsko višino okoli 2400 metrih nadmorske višine spremenljivo do pretežno oblačno, nad to višino pa bo večinoma jasno. Čez dan se bo oblačnost postopoma razkrojila.

Sprva bo pihal šibak jugovzhodni veter, čez dan šibak veter južnih smeri. V visokogorju pa bo pihal šibak severozahodni veter. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih med 17 in 19, na 2500 metrov okoli 10 stopinj.

Jutri bo večinoma jasno, popoldne bo nekaj plitvih kopastih oblakov. Pihal bo šibak jugozahodnik. Sredi dneva bo temperatura na 1500 metrih med 19 in 22, na 2500 metrih okoli 15 stopinj.