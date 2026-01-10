Pri pluženju je ponoči umrl 28-letnik

Gorenjski policisti so bili danes malo pred 3. uro zjutraj obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti na območju Policijske postaje Škofja Loka, v kateri je bilo udeleženo plužno vozilo.

Po doslej zbranih podatkih je bil v nesreči udeležen 28-letni voznik traktorja, ki je na širšem območju Škofje Loke izvajal pluženje in posipanje lokalnih cest. Med vožnjo po klancu navzdol je v ostrem levem ovinku zapeljal z vozišča in zdrsel po strmi travnati brežini, pri čemer se je traktor večkrat prevrnil. Voznik je med prevračanjem padel iz traktorja in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče.

Na kraju dogodka so pomoč nudili tudi gasilci PGD Škofja Loka. Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija ob tem ponovno poziva k previdnosti pri opravljanju del na cesti, zlasti v zahtevnih vremenskih in voznih razmerah.