Pri podiranju dreves na 58-letnika padel del krošnje in ga smrtno poškodoval

S policijske postaje Novo mesto so sporočili, da so bili minulo soboto nekaj po 17. uri obveščeni o nesreči pri delu v Zabrdju na območju policijske postaje Trebnje. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je 58-letni moški v gozdu podiral drevesa, ko je del krošnje padel nanj in ga hudo poškodoval. Reševalci so mu nudili pomoč in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. Policisti okoliščine še preiskujejo, so sporočili z novomeške policijske postaje.