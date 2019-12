Pri poslovanju z gotovino bodite pozorni na ponaredke

Nova Gorica – Na območju PU Nova Gorica so se v zadnjem mesecu srečevali s plačevanjem s ponarejenimi bankovci, predvsem v lokalih po Novi Gorici, prav tako se je povečalo število unovčenih ponarejenih bankovcev na območju Idrije. Storilci kaznivih dejanj unovčujejo predvsem ponarejene bankovce apoenskih vrednosti 50 evrov, največkrat unovčena ponaredka pa imata serijsko številko S62716737274 in MB6666888880, sporočajo policisti.



»Pred nami so prihajajoči praznični dnevi, čas, ki ga več ljudi nameni tudi nakupom raznih izdelkov tako v trgovinah kot na stojnicah, božičnih sejmih in drugih javnih prireditvah. Glede na to, da bližajoči se prazniki ustvarijo pogoje za unovčevanje ponaredkov – torej več ljudi, zmanjšana pozornost prodajalcev zaradi preobilice dela, nezmožnost preverjanja bankovcev z napravami za preverjanje –, policisti in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica opozarjajo na večjo previdnost pri sprejemanju plačil z gotovino,« opozarja Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.



Glede na policijske izkušnje gre v teh primerih za storilce, ki s svojim videzom in obnašanjem ne vzbujajo pozornosti zaposlenih oziroma organizatorjev javnih prireditev. »Zelo pogosto neznanci opravijo nakupe cenejšega blaga oziroma storitev, ki ga plačajo s ponarejenim bankovcem za 50 evrov v pričakovanju, da je znesek vrnjenega preostanka denarja čim višji,« je povedal.

Ne prepirajte se

Vsi, ki poslujejo z gotovino, morajo biti še zlasti pozorni na nepravilnosti na bankovcih in jih, če se zdijo sumljivi, zadržati ter poklicati policijo. »Z osebo, ki je prinesla ponarejeni bankovec, se ne prepirajte, predvsem pa ne ogrožajte svoje varnosti. Predvsem si poskušajte zapomniti, kdaj, kje in od koga ste prejeli sumljivi bankovec. Policistom lahko kasneje pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o njem,« opozarjajo policisti.



Prav pozornost pri sprejemanju bankovcev je v teh dneh pripomogla k prijetju 41-letne državljanke Italije, ki je na območju Nove Gorice poskušala unovčiti ponarejen bankovec, so še sporočili policisti. Na območju PU Nova Gorica so v enajstih mesecih letošnjega leta obravnavali 101 kaznivo dejanje ponarejanja denarja, v istem obdobju lani pa 105.