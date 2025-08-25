Pri sestopu s Škrlatice se je smrtno ponesrečil 54-letni hrvaški pohodnik

Včeraj popoldne se je na območju Škrlatice smrtno ponesrečil 54-letni hrvaški pohodnik. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, se je na 2740 metrov visoko goro podala skupina hrvaških planincev. Ko so že sestopali s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih, je 54-letniku, ki je hodil prvi v skupini, na nadmorski višini okoli 2100 metrov zdrsnilo in je omahnil v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju nesreče umrl.

Pomoč so mu nudili gorski reševalci iz Mojstrane, v akciji pa so sodelovali tudi njihovi kolegi iz Kranjske Gore in Rateč ter kranjskogorski policisti. Ogled kraja je opravil policist gorske policijske enote, ki je bila del ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije​ (GRZS). Pohodnika so s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v dolino.

Minuli konec tedna so gorski reševalci planincem na pomoč priskočili 12-krat. Večina posredovanj se je končala srečno, dve nesreči pa žal tragično, so sporočili z GRZS. V soboto je v nesreči na gorskem pobočju Košute umrl 47-letni pohodnik iz Češke.