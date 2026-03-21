Pri sestopu z Begunjske Vrtače omahnil v smrt

Pogrešanega planinca so našli mrtvega. FOTO: PU Kranj

Včeraj okoli 18.30 je OKC PU Kranj prejel obvestilo o pogrešanem 42-letnem moškem, ki naj bi se tega dne v zgodnjih jutranjih urah odpravil na območje Lenuhove grape pod Begunjsko Vrtačo in se do takrat še ni vrnil.

Stekle so aktivnosti za izsleditev pogrešanega, a ga niso našli. So pa našli njegov avtomobil na območju Ljubelja. Danes se je iskalna akcija nadaljevala in po podatkih kranjske policije je pohodnika malo po 9. uri locirala helikopterska ekipa za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote.

Pohodnik se je po do zdaj zbranih obvestilih na Begunjsko Vrtačo povzpel po Lenuhovi grapi ter pri sestopu po Koželjevi smeri, na višini okoli 1.700 metrov, zdrsnil v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.

S helikopterjem Letalske policijske enote so pokojnika prepeljali v dolino. Policist gorske policijske enote je opravil ogled kraja dogodka. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo.

V iskalno akcijo so bili vključeni tudi gorski reševalci GRS Tržič in Radovljica ter tržiški policisti. Po vseh zbranih obvestilih bo o dogodku obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.