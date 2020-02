Pri sestopu z gore Tošc umrl planinec

Za posledicami zdrsa na spolzki podlagi je danes okoli 16. ure pri sestopu z gore Tošc umrl slovenski planinec. Hodil je v manjši skupini treh planincev, ki je zgrešila pot, je sporočil Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi kranjske policije.



Planinec je drsel nekaj sto metrov in na kraju umrl. V intervenciji je posredoval vojaški helikopter z združeno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči​ (HNMP) in gorske reševalne zveze (GRS) ter bohinjski gorski reševalci. Vojaški helikopter je z gore odpeljal tudi drugi dve osebi, ki nista bili poškodovani.



Teren na kraju je kombinacija suhih trav, ledenih ploskev in skalnih skokov. Na PU Kranj opozarjajo, da so v gorah še vedno zahtevne razmere, zato naj planinci razlikujejo med derezami in verigicami. Prve so za gore, druge pa bolj za gozdne ceste.