Pri skoku v Sočo Nemec poškodoval Francoza

Pri skoku v reko Sočo z brvi v bližini naselja Kal-Koritnica v občini Bovec je 18-letni državljan Nemčije padel na 43-letnega državljana Francije, ki je pri tem utrpel predvidoma hude poškodbe. Poškodovanega so oskrbeli bovški reševalci in ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana, so sporočili s policije.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 18-letni državljan Nemčije skočil z brvi Brjeka v bližini naselja Kal-Koritnica v reko Sočo z višine dobrih štirih metrov. Pri tem je padel na 43-letnega državljana Francije, ki je pred nesrečo skočil v Sočo s skale na bregu z višine približno pol metra, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Kopanje in skakanje v vodo sta lahko nevarna tudi za izkušene plavalce. FOTO: Policijska Uprava Nova Gorica

Kot so navedli, je 43-letni kopalec po dogodku ostal v vodi, se naslanjal na obalo ter je bil negiben, zato mu je 18-letnik pomagal iz vode na obalo. Poškodovanega državljana Francije so na kraju oskrbeli bovški gorski reševalci, nato pa so ga s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Bovški policisti so o vseh ugotovitvah obvestili preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici, primer pa obravnavajo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti, so navedli.

Novogoriški policisti ob tem opozarjajo na posebno previdnost pri kopanju in skokih v reke ter druge naravne vode. Tudi poznavanje kopališča oziroma mesta še ne pomeni, da je skok varen, zato kopalcem svetujejo, da pred skokom preverijo globino vode, dno in morebitne ovire.

Kot opozarjajo, se lahko vodostaj, vidljivost in razmere v vodi hitro spremenijo, skoki z višin, kot so brvi, mostovi, skal in drugih objektov, pa so še posebej nevarni, saj lahko že manjša napaka pri skoku povzroči hud udarec ob dno ali drugo osebo v vodi.

Pri skakanju je treba upoštevati tudi možnost, da se v vodi ali na mestu pristanka nahajajo drugi kopalci, zato se je treba pred vsakim skokom prepričati, da je območje pristanka prosto, dodajajo.

Ker sta lahko kopanje in skakanje v vodo nevarna tudi za izkušene plavalce, policija kopalcem svetuje, da izbirajo urejena in varna mesta za kopanje, upoštevajo označbe in opozorila ter ne precenjujejo lastnih sposobnosti. »Posebna previdnost je potrebna v rekah, kjer so prisotni močan tok, brzice, vrtinci, nenadni padci globine in druge nevarnosti, ki jih z obale pogosto ni mogoče opaziti,« so še navedli.