Pri spravilu lesa se je smrtno poškodoval 44-letnik

Škofjeloške policiste so danes nekaj po 17.15 obvestili o smrtni nesreči moškega med izvajanjem gozdarskih del v gozdu na območju občine Gorenja vas–Poljane, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po do zdaj znanih podatkih je 44-letni moški v lastnem gozdu s pomočjo traktorja izvajal spravilo lesa. Med žaganjem hloda naj bi se ta skotalil nanj in ga tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

Kot še pojasnjujejo, je moški uporabljal zaščitna sredstva za delo v gozdu in imel opravljeno usposabljanje za delo z motorno žago.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.