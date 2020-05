Pri Starem trgu ob Kolpi je v prometni nesreči umrl motorist

Nekaj čez eno uro popoldne je na cesti pri Starem trgu ob Kolpi, med Špeharji in Radenci prišlo do hude prometne nesreče. Po pravih ugotovitvah policije je 50-letni motorist peljal iz smeri Starega trga ob Kolpi proti Vinici, nato pa v ovinku izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl.



50-letni motorist je letos tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto. V mesecu marcu sta v prometnih nesrečah umrla voznik osebnega avtomobila in voznik kombija. V zadnjih petih letih je na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah umrlo 12 voznikov motorjev in mopedov. Vzrok velike večine nesreč s smrtnim izidom motoristov je neprilagojena hitrost.



Motoriste zato v PU Novo mesto pozivajo k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju v prometu. »Hitrost naj prilagodijo ne le veljavnim omejitvam, ampak tudi razmeram na cesti in svojim vozniškim sposobnostim,« sporočajo motoristom, ostale prometne

udeležence pa opozarjajo na povečano število motoristov in kolesarjev na cesti.