Pri tovornjakarjih številne kršitve

Slovenski policisti so v ponedeljek skupaj s hrvaškimi kolegi izvajali poostreni nadzor prometa s poudarkom na kontroli prevoza potnikov in tovora. Ugotovili so številne kršitve, med drugim pa so zalotili tudi tihotapce migrantov. Skupne nadzore bodo nadaljevali.

Nadzor je potekal med 8. in 13. uro na dolenjskem avtocestnem omrežju, na počivališču Zaloke, iz smeri Obrežja proti Novemu mestu, in hkrati na hrvaški strani, na počivališču Gradna, v smeri proti Zagrebu. Podrobneje so preverili 42 tovornih vozil in šest avtobusov.

Ugotovili so dve kršitvi zaradi nepravilnega prehitevanja tovornih vozil, kršitev zaradi prekratke varnostne razdalje, najvišja izmerjena hitrost pa je bila 180 kilometrov na uro pri vozniku avta. Trije vozniki tovornih vozil so med vožnjo telefonirali, dva sta imela nepravilno naložen tovor, eden pa nameščene neustrezne pnevmatike. Ugotovili so še šest preobremenitev vozil in dve kršitvi v zvezi z delovanjem sistemov za upravljanje izpustov – globa za eno izmed ugotovljenih kršitev je znašala 9000 evrov za pravno osebo in 1320 evrov za voznika.

Ugotovili so tudi številne kršitve pri uporabi tahografa. Izstopale so zatajitve podatkov na vozniški kartici, za kar je določena globa 3000 evrov za pravno osebo in 2000 evrov za voznika, pri devetih voznikih pa je bila ugotovljena prekoračitev dovoljene hitrosti vožnje. Za nameček so cestninski nadzorniki ugotovili 11 kršitev, povezanih z uporabo vinjete.

Med kontrolo pa so ustavili tudi hrvaško taksistko, ki je prevažala štiri državljane Rusije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, v tujem avtobusu sedem Rusov, državljan Kosova pa je prevažal tri rojake.