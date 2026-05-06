Pri trku z vlakom umrl voznik skuterja

V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče - Slivnica je v torek malo pred enajsto uro zvečer umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo. Na kraju dogodka so opravili ogled, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena, so še pojasnili na policiji in dodali, da gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah.