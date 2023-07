Pri umorjenem našli drogo in izsledili preprodajalca

V nadaljevanju preberite:

Za eno leto in sedem mesecev je koprsko okrožno sodišče včeraj za zapahe poslalo Nejca Sernela iz Zasavja, ki je ravno včeraj dopolnil 39 let. Očitali so mu hrambo 499,48 grama kokaina, ki so ga našli pri umorjenem 57-letnem Darju Grmeku. Če se ne bi zgodil umor, bi bil Sernel verjetno še na prostosti in bi se še naprej »preživljal s preprodajo droge«, kot je njegov način preživljanja opisala koprska državna tožilka Ika Leban.