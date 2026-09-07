Pri Žalcu vlak zbil osebo, evakuirali 150 ljudi

V Žalcu je zjutraj vlak trčil v osebo, zaradi dogodka pa je bila potrebna tudi obsežna evakuacija potnikov. Gasilci PGD Žalec in PGD Vrbje so iz vlaka varno evakuirali 147 potnikov in tri člane posadke, za katere so nato zagotovili nadomestni prevoz. Okoliščine trčenja in njegove posledice pristojne službe še ugotavljajo. Gre za enega v nizu letošnjih podobnih dogodkov na slovenskih železniških progah, poročajo Slovenske novice.

Današnji dogodek v Žalcu se je zgodil zjutraj, ko je vlak trčil v osebo na železniški progi. Tokrat posledice za številne potnike niso bile povezane le s samim trčenjem, temveč tudi z zahtevno evakuacijo iz vlaka.

Ob 8.02 so bili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Žalec in Prostovoljnega gasilskega društva Vrbje aktivirani zaradi dogodka na železniški progi v Žalcu, pri katerem je vlak trčil v osebo. Po dogodku je bila potrebna evakuacija potnikov iz vlaka. Gasilci so varno evakuirali 147 potnikov in tri člane posadke ter jih pospremili na varno. Za evakuirane potnike je bil zagotovljen tudi nadomestni prevoz.

V intervenciji je sodelovalo skupno 21 gasilcev s petimi vozili. Izvedli so vse potrebne ukrepe za varno evakuacijo oseb in sodelovali pri zagotavljanju varnosti na območju dogodka. Okoliščine in posledice dogodka pristojne službe še ugotavljajo, je za Slovenske novice sporočila Karolina Kos, predstavnica GZ Žalec za odnose z javnostmi.