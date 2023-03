Priča opisovala ozadje srečanja z glavnim skesancem

Na sojenju v zadevi Kavaški klan je danes pričal nekdanji vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dean Jurič. Sodišču je podrobno opisoval ozadje srečanja z glavnim skesancem v tej zadevi Darkom Nevzatovićem, ki je kriminalistom predal tudi informacije o Klemnu Kadivcu, domnevnem vodji slovenske celice Kavaškega klana.

Kriminalistična obravnava slovenske celice Kavaškega klana in kaznivih dejanj, ki so jih njeni člani izvrševali v daljšem časovnem obdobju, se je namreč začela prav s samoovadbo Darka Nevzatovića in njegovimi razkritji o kriminalnih dejavnostih v mednarodni trgovini z drogo. Nevzatović je bil tudi sam del slovenske celice Kavaškega klana, danes pa je s svojo družino v programu za zaščito prič in živi nekje v tujini.

Po Juričevem pripovedovanju se je z Nevzatovićem srečal maja 2020, pobudo zanj pa je dal Nevzatović, ki je v predhodnem telefonskem pogovoru povedal, da ima informacije o mednarodni trgovini s prepovedano drogo. Pri tem je zaprosil tudi za policijsko zaščito, je pripovedoval Jurič. Sestanek na Nevzatovićevo prošnjo ni potekal v službenih prostorih koprske policije, temveč na bencinski črpalki pri Ribiški družini Rižana, trajal pa je od poldruge do dveh ur, je srečanje opisoval Jurič.

Nevzatović je na srečanju razkril, da je tudi sam vpleten v mednarodno trgovino z drogo, za samorazkritje pa se je odločil, ker se je zbal na svojo varnost in za varnost svoje družine. Nevzatović je bil namreč eden od avtoprevoznikov, ki so skrbeli za prevzeme in prevoze denarja iz trgovine z drogo. Njegove težave so se začele, ko je porabil del denarja, ki ga je hranil, in zapadel v dolgove. »Ko je prišlo naročilo, da mora dostaviti denar, se je zbal za svoje življenje, predvideval je namreč, da ga bodo člani združbe ubili,« je pripovedoval Jurič. Poudaril je tudi, da je Nevzatović na sestanku deloval prestrašeno.

»Na sestanku smo zahtevali, naj razkrije imena vpletenih v mednarodno trgovino z drogo, vendar je Nevzatović omenil le Klemna Kadivca. Ta pa nam je bil znan iz druge zadeve,« je pripovedoval Jurič in spomnil na poskus ugrabitve Žarka Tešanovića v Ankaranu in umor Danijela Božića na Gorenjskem leta 2019. Omemba Kadivca pa je bila tudi povod, da so koprski kriminalisti Nevzatovića povezali z Nacionalnim preiskovalnim uradom, ki je preiskoval poskus ugrabitve Tešanoviča in preiskavo v primeru umora Božića.

Na vprašanje obrambe, zakaj kriminalisti Nevzatovića na podlagi njegove samoovadbe o vpletenosti v kriminalno dejavnost niso obravnavali kot osumljenca, je Jurič pojasnil, da je Nevzatović »zelo na splošno govoril o številnih prevozih prepovedanih drog«, tovrstne informacije pa da na policiji prejemajo ves čas. Zanikal pa je tudi, da bi glavnega skesanca v zadevi Kavaški klan poznal iz preiskav drugih kaznivih dejanj. Kot je poudaril, se je z Nevzatovićem srečal le enkrat.

Dvaindvajset obtoženih v zadevi Kavaški klan obtožnica bremeni, da naj bi vsaj od decembra 2018 do maja 2021 na območju več držav v okviru hierarhično organizirane kriminalne združbe na veliko trgovali z drogo, in sicer naj bi kupili najmanj 534 kilogramov kokaina, dve toni konoplje, najmanj deset kilogramov heroina in druge prepovedane droge. Omenjeno drogo so nato prepeljali v Slovenijo in na območje drugih držav ter jo prodali preprodajalcem droge.