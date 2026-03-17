Pričanje preprečili zastrupljeni lignji

Nikakor ne morejo treh prič hkrati spraviti na sodišče.
Marko Belcl z odvetnikom Andrejem Gerlovičem. FOTO: Jure Predanič
Ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe ima nemalo težav, da bi na sodišče hkrati spravila tri nekdanje obtožence, zdaj pa priče na sojenju 27-letnemu Marku Belclu, ki je v tragični zgodbi, povezani s smrtjo Stanislava Knaflja 19. marca 2021 v gozdu v Zgornjih Duplicah pri Grosupljem, ostal še edini obtoženi.
Okrožna državna tožilka Petra Vugrinec je 16. januarja letos v ponovljenem sojenju namreč umaknila obtožnico zoper tri kočevske Rome, 28-letnega Marjana Brajdiča, 23-letnega Mihaela Grma in njegovega leto dni starejšega brata Marjana, ker ni mogoče z gotovostjo dokazati, da so bili kot sostorilci na kraju kaznivega dejanja 18. marca 2021.
Priljubljeni Slavc je živel v gozdu. FOTO: Dejan JavornikSodnica želi vse tri kot priče zaslišati na isti obravnavi. Konec prejšnjega meseca sta ...
