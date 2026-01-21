Prijatelja je hotel razveseliti, a se je končalo tragično

Tragične nesreče pri delu, še posebej ko se zgodijo med prijatelji in na domačem dvorišču, postavljajo vprašanje, kje se začne kazenska odgovornost. Primer s petega julija 2024 na Okroglem pri Naklu, v katerem je prijateljsko uslugo z viličarjem zasenčila smrt 68-letnega Alojzija S., razkriva, kako hitro se lahko kratek spregled navodil spremeni v kazenski postopek, pogojno zaporno kazen in trajen razkol med družinami.

Članek natančno opiše, kaj se je zgodilo tistega popoldneva, kako je sodišče utemeljilo pogojno kazen in zakaj je bilo ključno, da je bil obdolženi usposobljen voznik viličarja – ter odpre vprašanje, kje v takih primerih potegniti mejo med nesrečo in kaznivim dejanjem.