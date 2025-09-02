Torek
, 2. september 2025
Črna kronika
Prijatelja povozil, ker ni bil pozoren
Malomarnost: Marijanu Marđetku pogojna kazen za povzročitev smrtne nesreče.
Galerija
Marijan Marđetko je bil obsojen na pogojno zaporno kazen. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
2. 9. 2025 | 06:00
3:41
A+
A-
Novice
|
Črna kronika
Mozirje
Voznik pod vplivom alkohola trčil v 17-letnika, poškodbe so bile prehude
Najstnik je hodil ob cesti s še dvema prijateljema, ko je vanj trčil avto. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.
13. 8. 2025
| 10:27
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Smrtna nesreča
V trku avtov na slovensko-italijanski meji ena ženska umrla, štirje poškodovani
Umrla je 32-letnica, med poškodovanimi osemletna deklica in oče žrtve. Pred sodnika danes stopil tudi Ukrajinec, domnevno kriv za smrt petih potnic.
3. 8. 2025
| 10:50
Preberite več
Novice
|
Črna kronika
Smrtna nesreča
Nesreča v Novi Štifti vzela še eno življenje motorista
V prometni nesreči v Novi Štifti je umrl 60-letni voznik motornega kolesa. Okoliščine nesreče še ugotavljajo.
18. 7. 2025
| 14:28
Preberite več
Magazin
|
Svet so ljudje
Smrtna nesreča
V nesreči s padalom umrl Felix Baumgartner, strmoglavil je v bazen
Veljal je za kralja ekstremnih podvigov, leta 2012 je zaslovel s skokom s padalom z roba vesolja, rekordne višine 39.045 metrov.
17. 7. 2025
| 20:29
Preberite več
Šport
|
Drugi športi
Plavanje
Med preiskavo se je morala popolnoma sleči
Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
Miha Šimnovec
31. 8. 2025
| 12:19
Preberite več
Novice
|
Svet
Ukrajinska vojna
Odmevni atentat na skrajnega desničarja
V Moskvi napovedujejo jesensko ofenzivo. Ruski napadi na črnomorska pristanišča.
Boris Čibej
31. 8. 2025
| 19:17
Preberite več
Nedelo
Jan Fonda
Jan Fonda: Po raku je moje življenje boljše kot prej
Pri 20 letih se Jan Fonda zaveda, da je zdravje najbolj bistveno. Odkar so mu zaradi raka amputirali nogo, živi polno, študira, teče in uživa v majhnih stvareh.
Urša Izgoršek
31. 8. 2025
| 08:00
Preberite več
Šport
|
Zimski športi
Nova vloga
Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca
Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
1. 9. 2025
| 12:51
Preberite več
Delov poslovni center
|
Zdravje
Vredno branja
Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?
Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
Promo Delo
26. 8. 2025
| 08:20
Preberite več
Magazin
|
Potovanja
Vredno branja
Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!
Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
Promo Delo
1. 9. 2025
| 14:26
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let
Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
Promo Delo
26. 8. 2025
| 11:07
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom
Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
Promo Delo
26. 8. 2025
| 08:13
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Sašo Šmigić, Generali Investments
Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden
Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
Marjana Kristan Fazarinc
2. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Energetika
Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije
Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
Borut Tavčar
30. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Energetika
Prva plavajoča sončna elektrarna
Družmirsko jezero na prepihu interesov
Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
Polona Malovrh
30. 8. 2025
| 05:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Izvozniki
Uspešne izvozne strategije
Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma
Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
Milka Bizovičar
29. 8. 2025
| 06:00
Preberite več
Novice
|
Slovenija
Vreme
Nad nas prihaja tropski sistem Fernard: padlo bo izjemno veliko dežja
Možni so zemeljski plazovi in poplave. Nekje bo padlo do 200 milimetrov dežja.
2. 9. 2025
| 06:10
Preberite več
Kultura
|
Knjiga
Vredno branja
Večne diktature našega vsakdanjika
Letos preminuli Nobelov nagrajenec Mario Vargas Llosa se je tokrat lotil Rafaela Trujilla.
Zdenko Matoz
2. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Novice
|
Kultura
|
Oder
Vredno branja
Drznih energij poln plesni festival
4Ukrep je festival plesnih perspektiv posvečen temi vmesnosti,
2. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Novice
|
Črna kronika
Kultura
|
Oder
Vredno branja
Drznih energij poln plesni festival
4Ukrep je festival plesnih perspektiv posvečen temi vmesnosti,
2. 9. 2025
| 06:00
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti
Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
Promo Delo
28. 8. 2025
| 13:54
Preberite več
Magazin
|
Zanimivosti
Vredno branja
Ko zdravje ne more čakati
Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
Promo Delo
27. 8. 2025
| 08:05
Preberite več
Delov poslovni center
|
Kapitalski trgi
Vredno branja
Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?
Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
Promo Delo
29. 8. 2025
| 12:07
Preberite več
Kultura
|
Glasba
Vredno branja
Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello
Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
Promo Delo
26. 8. 2025
| 11:05
Preberite več
Šport
|
Košarka
Vredno branja
Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?
Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
26. 8. 2025
| 15:09
Preberite več
Gospodarstvo
|
Novice
Vredno branja
SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini
Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
Promo Delo
29. 8. 2025
| 15:03
Preberite več
