Pri 22-ih letih že 65-krat obravnavan zaradi kaznivih dejanj in nasilja

Novomeški policisti so medije v četrtek prosili za objavo podatkov o 22-letnem S. B. iz Novega mesta, in sicer zaradi preiskave kaznivega dejanja ropa, ki se je zgodil v noči na 13. avgust v Novem mestu.

Dan zatem je sledilo obvestilo, da so ga odkrili in pridržali, danes pa še sporočilo z več podrobnostmi o ropu, katerega žrtev sta bila mladoletnika. Osumljenec je enega od njiju tudi pretepel, tako da je moral v bolnišnico.

»V noči na 13. avgust smo bili obveščeni, da so na Topliški cesti v Novem mestu neznanci oropali dva mladoletnika. Odvzeli so jima moped, denar in mobilni telefon ter po dejanju pobegnili s kraja. Enega izmed oškodovancev so pretepli in mu povzročili telesne poškodbe, zaradi katerih je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico,« danes navajajo na Policijski upravi Novo mesto.

V kaznivem dejanju sodelovala celo otroka

Policisti Policijske postaje Novo mesto so v okviru preiskave opravili številne razgovore in druge preiskovalne ukrepe.

»Ugotovili so, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen 22-letni moški iz Novega mesta, za katerega je bilo razpisano iskanje, za pomoč pri iskanju smo preko medijev zaprosili tudi javnost. Osumljenca so 14. avgusta zvečer uspeli prijeti. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.«

V preiskavi so ugotovili, da so v kaznivem dejanju sodelovale še štiri mlajše osebe – dva mladoletnika in celo dva otroka. Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, v prisotnosti staršev opravili razgovore in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

Ostaja v priporu

»Zoper osumljence so policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa po drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem odstavku 122. člena KZ-1.«

Včeraj so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru.

»Ob tem ponovno poudarjamo pomen pravočasnega in doslednega obveščanja policije o kaznivih dejanjih in drugih protipravnih ravnanjih. Vsaka prijava lahko bistveno pripomore k hitrejšemu ukrepanju, zaščiti žrtev in uspešni preiskavi kaznivih dejanj. Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete s policijo in s tem prispevate k večji varnosti v skupnosti.«