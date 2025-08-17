  • Delo d.o.o.
    Črna kronika

    Pri 22-ih letih že 65-krat obravnavan zaradi kaznivih dejanj in nasilja

    Novomšeki policisti so prijeli moškega, ki je oropal dva mladoletnika, enega pa tako pretepel, da je moral v bolnišnico.
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    FOTO: Jure Eržen/Delo
    R. I.
    17. 8. 2025 | 15:27
    17. 8. 2025 | 15:27
    3:16
    A+A-

    Novomeški policisti so medije v četrtek prosili za objavo podatkov o 22-letnem S. B. iz Novega mesta, in sicer zaradi preiskave kaznivega dejanja ropa, ki se je zgodil v noči na 13. avgust v Novem mestu.

    Dan zatem je sledilo obvestilo, da so ga odkrili in pridržali, danes pa še sporočilo z več podrobnostmi o ropu, katerega žrtev sta bila mladoletnika. Osumljenec je enega od njiju tudi pretepel, tako da je moral v bolnišnico.

    »V noči na 13. avgust smo bili obveščeni, da so na Topliški cesti v Novem mestu neznanci oropali dva mladoletnika. Odvzeli so jima moped, denar in mobilni telefon ter po dejanju pobegnili s kraja. Enega izmed oškodovancev so pretepli in mu povzročili telesne poškodbe, zaradi katerih je bil odpeljan na zdravljenje v bolnišnico,« danes navajajo na Policijski upravi Novo mesto.

    V kaznivem dejanju sodelovala celo otroka

    Policisti Policijske postaje Novo mesto so v okviru preiskave opravili številne razgovore in druge preiskovalne ukrepe.

    »Ugotovili so, da je ropa in telesne poškodbe utemeljeno osumljen 22-letni moški iz Novega mesta, za katerega je bilo razpisano iskanje, za pomoč pri iskanju smo preko medijev zaprosili tudi javnost. Osumljenca so 14. avgusta zvečer uspeli prijeti. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.«

    V preiskavi so ugotovili, da so v kaznivem dejanju sodelovale še štiri mlajše osebe – dva mladoletnika in celo dva otroka. Policisti so ugotovili identiteto vseh štirih, v prisotnosti staršev opravili razgovore in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.

    Ostaja v priporu

    »Zoper osumljence so policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa po drugem odstavku 206. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po drugem odstavku 122. člena KZ-1.«

    Včeraj so 22-letnega osumljenca privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Osumljenec je bil od leta 2018 že 65-krat obravnavan zaradi različnih premoženjskih kaznivih dejanj ter kaznivih dejanj z elementi nasilja. Večkrat je bil obravnavan tudi zaradi kršitev javnega reda in miru.

    »Ob tem ponovno poudarjamo pomen pravočasnega in doslednega obveščanja policije o kaznivih dejanjih in drugih protipravnih ravnanjih. Vsaka prijava lahko bistveno pripomore k hitrejšemu ukrepanju, zaščiti žrtev in uspešni preiskavi kaznivih dejanj. Zahvaljujemo se vsem, ki sodelujete s policijo in s tem prispevate k večji varnosti v skupnosti.«

    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Novice  |  Slovenija
    Transferji

    Vprašljiva vezava načina izplačila dodatka na šolanje

    Na eni strani podpora izplačilu otroškega dodatka in socialne pomoči v naravi, če otrok ne bo hodil v šolo, na drugi pa pomisleki.
    Barbara Hočevar 16. 8. 2025 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Intervju

    Richard J. Davidson: Človeštvo nima druge izbire

    Priznani psiholog Richard J. Davidson pravi, da vsak človek v jedru nosi zmožnost biti prijazen. To velja tudi za »najslabšega predsednika« Donalda Trumpa.
    Urša Izgoršek 17. 8. 2025 | 15:00
    Intervju

    Richard J. Davidson: Človeštvo nima druge izbire

    Priznani psiholog Richard J. Davidson pravi, da vsak človek v jedru nosi zmožnost biti prijazen. To velja tudi za »najslabšega predsednika« Donalda Trumpa.
    Urša Izgoršek 17. 8. 2025 | 15:00
