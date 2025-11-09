Prijeli osumljenca za petkov napad na dijaka v Kočevju, sta v hišnem priporu

Zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja nasilništva sta bila včeraj k preiskovalnemu sodniku privedena mladoletna osumljenca, ki sta v petek v bližini Zdravstvenega doma Kočevje domnevno napadla dijaka. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je preiskovalni sodnik za oba osumljenca odredil hišni pripor. Policisti so ju prijeli po intenzivni kriminalistični preiskavi, zbiranju obvestil in pregledu posnetkov nadzornih kamer.

Dijaki prvega letnika so bili v zdravstvenem domu zaradi sistematskega zdravniškega pregleda, incident se je zgodil na ploščadi pred vhodom, kjer je skupina srednješolcev čakala na nadaljevanje postopkov. Po navedbah prič sta do skupine pristopila mlajša moška. Po poročanju Dolenjskainfo je eden od osumljencev dijaka obtožil, da ga gleda, nakar sta ga oba fizično napadla.

Pri Policijski upravi Ljubljana so v sporočilu za javnost poudarili, da imajo ničelno toleranco do kakršnegakoli nasilja in da vedno takoj pristopijo k preiskavi tovrstnih primerov. »Začetni ukrepi so v prvi vrsti namenjeni takojšnji zaščiti žrtve, zavarovanju dokazov in izsleditvi storilca dejanja. Naši postopki vedno temeljiti in v okviru zakonskih pooblastil, prav tako tudi o policijskem delu v okviru veljavnih predpisov obveščamo javnost in oškodovane osebe. Pri tem varujemo podrobnosti iz postopka, ki bi lahko ogrozile našo preiskavo, taktiko in metodiko našega dela, kar bi lahko onemogočilo izpeljavo podobnih preiskav. Tega pa si seveda ne želimo, saj je naš cilj preiskati kazniva ravnanja v celoti in storilca ustrezno procesirati.«

Opozorili so še, da lahko za varnost in preprečevanje kaznivih dejanj veliko naredimo tudi sami. »Če pa postanemo žrtev, je pomembno, da o tem takoj obvestimo policijo. Na področju kriminalitete je pomembno tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pomeni sodelovanje vseh – tudi prič in vseh, ki bi o takih ravnanjih kaj vedeli –, da o tem podajo informacije.«

Zato vse prebivalce pozivajo, da ob zaznanih kaznivih ravnanjih takoj obvestijo policijo na številko 113 ali anonimno na 080 1200.