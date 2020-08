Preberite tudi: Zaradi hudih opeklin življenje 44-letnice ogroženo

Nekaj pred deseto zvečer je bil v kraju Mala Račna prijet iskani 47-letni. Zaradi suma kaznivega dejanja so mu odzveli prostost, osumljeni se prijetju ni upiral, so sporočili z ljubljanske policijske postaje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v povezavi z dogodkom v katerem je bila poškodovana njegova 44-letna partnerka.Zavirška je policija iskala od četrtka. Njegovo 44-letna partnerko je poškodovano na dvorišču našel njen sin. Žensko so odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. S policije so še sporočili, da v povezavi z dogodkom na širšem območju Grosuplja iščejo pogrešano osebo, partnerja poškodovane ženske. Kako je ženska dobila poškodbe še ni znano.