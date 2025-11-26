Prijeli slovenskega državljana, ki je v Avstriji osumljen vpletenosti v izginotje ženske

FOTO: Jure Eržen

Mariborske policiste so v ponedeljek okoli 21. ure obvestili o gorečem osebnem avtomobilu na območju Policijske postaje Šentilj, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

V bližini avtomobila so izsledili lastnika vozila, slovenskega državljana s stalnim prebivališčem v Avstriji, o katerem je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oziroma pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, ki je državljanka Avstrije.

»Osebi je bila odvzeta prostost in je bil na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo Republike Avstrije 25. 11. 2025 priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki bo odločal o njegovi izročitvi v Avstrijo,« so še zapisali.