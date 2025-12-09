  • Delo mediji d.o.o.
    Črna kronika

    Prijeli združbo preprodajalcev, zasegli kilograme drog in orožje

    V okviru zaključne akcije so zasegli več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma ekstazija, metamfetamin, kokain, orožje in gotovino.
    Zaseženo orožje. FOTO: PU NG
    Galerija
    Zaseženo orožje. FOTO: PU NG
    STA
    9. 12. 2025 | 19:28
    1:24
    A+A-

    Novogoriški kriminalisti so v okviru obsežne kriminalistične preiskave v petek odvzeli prostost šestim osebam, osumljenim za skupno 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogam. Preiskava in akcija je potekala v sodelovanju s kolegi iz Ljubljane in italijanskimi varnostnimi organi. Osumljenci so v priporu.

    Kriminalna združba, ki so ji na Goriškem sledili od konca leta 2024, se je ukvarjala s preprodajo prepovedane droge predvsem na širšem območju Nove Gorice in tudi v Italiji.

    Zasežene droge. FOTO: PU NG
    Zasežene droge. FOTO: PU NG

    V okviru zaključne akcije so zasegli nekaj več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma prepovedane droge ekstazi ter nekaj metamfetamina, kokaina ter manjše količine drugih vrst prepovedane droge. Zasegli so tudi orožje, gotovino in druge predmete, ki jih je združba uporabljala pri svojem delu.

    Novice  |  Slovenija
    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nepremičnine

    Trideset tisočakov za kvadrat stanovanja na smučišču? In luksuzna so še dražja

    V zadnjih dveh desetletjih so se povprečne cene nepremičnin v smučarskih središčih povečale za 150 odstotkov, najbolj v ZDA, Franciji in Švici.
    Staš Ivanc 9. 12. 2025 | 12:27
    Preberite več
    drogeorožjemamila

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Izvrstni najstnik še enkrat rešil Bayern in postal rekorder

    Torkov večer lige prvakov se je začel z zmago Olympiacosa v Almatiju, uspeh Bayerna proti Sportingu je zrežiral 17-letni Lennart Karl.
    Nejc Grilc 9. 12. 2025 | 20:38
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Nova Gorica

    Prijeli združbo preprodajalcev, zasegli kilograme drog in orožje

    V okviru zaključne akcije so zasegli več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma ekstazija, metamfetamin, kokain, orožje in gotovino.
    9. 12. 2025 | 19:28
    Preberite več
