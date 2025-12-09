Prijeli združbo preprodajalcev, zasegli kilograme drog in orožje

Novogoriški kriminalisti so v okviru obsežne kriminalistične preiskave v petek odvzeli prostost šestim osebam, osumljenim za skupno 29 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogam. Preiskava in akcija je potekala v sodelovanju s kolegi iz Ljubljane in italijanskimi varnostnimi organi. Osumljenci so v priporu.

Kriminalna združba, ki so ji na Goriškem sledili od konca leta 2024, se je ukvarjala s preprodajo prepovedane droge predvsem na širšem območju Nove Gorice in tudi v Italiji.

Zasežene droge. FOTO: PU NG

V okviru zaključne akcije so zasegli nekaj več kot 7,2 kilograma heroina, 2,7 kilograma prepovedane droge ekstazi ter nekaj metamfetamina, kokaina ter manjše količine drugih vrst prepovedane droge. Zasegli so tudi orožje, gotovino in druge predmete, ki jih je združba uporabljala pri svojem delu.