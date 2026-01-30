Prijet ubežnik, ki je bil na begu od leta 2016

Včeraj je bil v Slovenijo predan že dlje časa mednarodno iskan državljan Kosova in Slovenije, ki je bil na begu od leta 2016, so sporočili iz ministrstva za notranje zadeve. Okrožno sodišče v Kopru je za navedenega razpisalo tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo.

Kriminalisti so izvajali aktivnosti za izsleditev obdolžene osebe ter usklajevali aktivnosti enot na nacionalni in mednarodni ravni v okviru schengenskega območja, Evropske mreže za ciljno iskanje oseb (Enfast) ter v okviru Interpola. Kot posledica dolgotrajnih aktivnosti je bila oseba prijeta 10. januarja 2026 na Hrvaškem.

O prijetju na Hrvaškem je bilo obveščeno pristojno sodišče, ki je po izvedenem postopku s hrvaškimi pravosodnimi organi naročilo policiji, da se poveže s hrvaško policijo ter izvede predajo osebe iz Hrvaške v Slovenijo.

Primer potrjuje pomen vztrajnega in dolgoročnega sodelovanja pristojnih organov pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj ter odkrivanju oseb na begu, ne glede na čas, ki je pretekel od storitve zločinov.