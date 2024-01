Primorec je dolga leta spolno zlorabljal hčere

V nadaljevanju preberite:

Okrožno sodišče v Kopru je Primorca obsodilo na 23 let in pol življenja za rešetkami, ker je dolga leta spolno zlorabljal svoje mladoletne hčere in jih pretepal. Sodba za moškega, ki je kazniva dejanja zanikal, še ni pravnomočna.

Da je imel petčlanski senat pod vodstvom okrožnega sodnika Matevža Grosa težko delo, priča naš neuradni podatek, da so razglasitev sodbe preložili kar trikrat. Hoteli so jo preložiti še četrtič, a je bila včeraj le izrečena. Zaradi stavke sodnikov in tožilcev ne ob desetih, ampak takoj po končani stavki, malo po enajsti uri.

Na razglasitev so prišli tudi dve socialni delavki in kriminalist Policijske uprave Koper, ki so sodelovali pri primeru očeta, ki naj bi posiljeval tri mladoletne hčerke. Sojenje je nekaj manj kot dve leti potekalo za zaprtimi vrati. Primorca so aretirali v službi decembra 2021 in ga priprli, obtožnica je bila vložena junija 2022. Po vložitvi obtožnice pa lahko traja pripor največ dve leti do izreka sodbe sodišča prve stopnje.