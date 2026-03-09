Primorska avtocesta je ponovno odprta

Primorska avtocesta je ponovno prevozna, po tem, ko je bila zaradi okvare tovornega vozila zaprta med priključkoma Unec in Postojna v smeri Kopra, poroča Prometno-informacijski center. Odstranili so okvarjeno vozilo in sprostili promet, vendar zastoj na cesti še ostaja.

Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti, kjer je kolona tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga že dva kilometra.

Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, še poroča Prometno-informacijski center.