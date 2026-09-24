Primorska avtocesta zaprta zaradi nesreče v predoru Kastelec

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec proti Kopru zaprta, je navedeno na prometnoinformacijskem centru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Divača–Kastelec. Nastaja zastoj pred Kozino.

Zastoji nastajajo tudi pred Postojno proti Ljubljani, pričakovati je zamudo do pol ure. Gneča je tudi iz smeri mestnih središč.

Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskovškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski. Promet dodatno ovira v delovni zapori okvarjeno vozilo, zaprt je prometni pas. Zastoj se bo tu še podaljšal.

Zastoj pa je tudi na cesti Strunjan-Jagodje, še dodaja prometnoinformacijski servis.