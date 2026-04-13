Pripor za moškega, osumljenega številnih požigov po Primorskem

Policisti Policijske postaje Nova Gorica in novogoriški kriminalisti so marca 2026 obravnavali večje število požarov na Goriškem. V podtaknjenih požarih 6. in 7. marca so goreli predvsem zabojniki za odpadke na ekoloških otokih, poškodovana pa sta bila tudi avtomobila. Policija je ugotovila, da so bili vsi požari podtaknjeni, so sporočili s PU Nova Gorica.

Tri tedne kasneje, 28. marca, je ponoči na območju Nove Gorice ponovno zagorelo več požarov, o katerih se je prav tako izkazalo, da so bili podtaknjeni. »Storilec je tega dne zanetil požar pri leseni lopi pod nadstreškom ob stanovanjski hiši, od koder se je ogenj razširil na celoten objekt in nadstrešek,« so zapisali pri PU NG. Ponovno so zagoreli tudi komunalni zabojniki na ekološkem otoku.

Storilec je zanetil tudi požar na inštalaciji električne omarice gradbenega stroja na gradbišču, s čimer je povzročil veliko materialno škodo, zgorela pa je tudi lesena hiška, namenjena izmenjavi knjig. Skupna škoda teh požarov je dosegla 160.000 evrov, ocenjujejo novogoriški policisti.

Policisti so na podlagi zbranih obvestil osumili 49-letnika z območja Severne Primorske in 6. aprila opravili hišni preiskavi na Goriškem in Ajdovskem. Med preiskavo so našli predmete, o katerih sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj, storjenih na območju Policijske postaje Ajdovščina.

49-letnika pa so osumili še treh kaznivih dejanj, izvršenih na območju Policijske postaje Ajdovščina, in sicer suma kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja javnih naprav, suma požiga in povzročitve splošne nevarnosti.

Osumljencu so 9. aprila odvzeli prostost in ga pridržali v policijskih prostorih, naslednji dan pa so ga z ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Ta je po zaslišanju osumljenca odredil pripor.