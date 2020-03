Pripor za osumljenca umora na Potoku pri Straži

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so v petek pred preiskovalnega sodnika odvedli 33-letnega moškega, ki je 23. februarja na Potoku pri Straži na Dolenjskem umoril 27-letno partnerico in nato ranil tudi sebe. Sodnik je po zaslišanju za osumljenca, ki je bil do privedbe v bolnišnici, odredil pripor, so danes sporočili s PU Novo mesto.



Po podatkih novomeške PU je sicer šlo za tragedijo, med katero je 33-letnik do smrti zabodel 27-letno partnerko in ob prihodu policistov ranil še sebe. Policija je ugotovila, da sta bila povoda za umor prepir in bolestno ljubosumje. Osumljeni je sicer žrtev, ki je umrla na kraju dejanja, večkrat zabodel v prsni koš in hrbet.



Vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto France Božičnik je dan po dogodku v izjavi za medije povedal, da so policisti osumljenca našli na hišnem hodniku.



Ta se je ob njihovem prihodu in preden so ga obvladali, dvakrat zabodel v trebuh. Pred tem se je sam porezal po vratu in se večkrat zabodel v prsni koš. Reševalci so ga odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. Za kaznivo dejanja umora mu grozi najmanj 15-letna zaporna kazen.