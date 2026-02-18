Sodišče razveljavilo sodbo zaradi groženj, vprašljiva obdolženčeva prištevnost

Šest mesecev zapora je ljubljansko okrožno sodišče zaradi groženj sosedom prisodilo 37-letnemu Alenu Kovačeviću. Nekega dne se je denimo pojavil pred vrati družine Aličić in vreščal na zakonca, da mu njun sin dolguje denar in da mu ga mora vrniti do naslednjega dne, sicer bo vse pobil.

Soseda mu je odvrnila, ali ga ni sram, da tako vpije, pa jo je ozmerjal s kurbo, izvlekel pištolo in ji zapretil s smrtjo. Izkazalo se je, da je bil s sosedi nekoč v dobrih odnosih, sploh s sinom sta se veliko družila. Potem se mu je očitno odpeljalo.