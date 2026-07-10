Prodajalca prevaral pri nakupu avta

»Zapor že, a kaj mi koristi, ko pa denarja ne bom dobil,« je bil po izreku sodbe razočaran mlad Gorenjec, ki je nič hudega sluteč pred tremi leti prodal svoj avto na Dolenjsko, nevede v romsko naselje Žabjak. Kupil ga je danes 32-letni Matej Ahlin, ki je bil na novomeškem okrajnem sodišču prav zaradi tega posla obsojen na leto dni zapora. Zatrjuje, da ni kriv, ker da je kupnino plačal na roke, je pa, kljub temu da je avto, kot trdi, že plačal, pripravljen vsak mesec odplačevati dolg. Gorenjec je dal oglas za svojega črnega golfa na spletno stran avto.net aprila 2023. Nanj se je po telefonu odzval Ahlin. Dogovorila sta se, da se dobita v Novem mestu, in že med vožnjo je Ahlin prodajalcu rekel, naj mu kar pošlje svoje osebne podatke in številko tekočega računa, da pripravi nakazilo kupnine, ...