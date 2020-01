»Profesionalec espe« sklenil sporazum s tožilstvom

Predstavo Profesionalci espe, kot jo je poimenoval Kobal, so v celjskem teatru zadnjič odigrali pred celjskimi gimnazijci 14. januarja lani. FOTO: Jaka Babnik

Pričakovano priznal

Igralec in režiser, ki se je mnogim usedel v srce zaradi dobre komedije in še boljše satire, naj bi danes še pred sodnico celjskega okrajnega sodišča priznal krivdo. Leto dni po izbruhu afere, ko se je pokazalo, da SLG Celje dva meseca ni uprizarjalo Kobalovega, pač pa Nicolajevo delo, naj bi bila drama končana. Kakšna kazen čaka Kobala, bo morda znano že danes.Predstavo Profesionalci espe, kot jo je poimenoval Kobal, so v celjskem teatru zadnjič odigrali pred celjskimi gimnazijci 14. januarja lani. Potem je nekdo, upravnica in umetniška vodja SLG Celjeni povedala imena, obvestil teater, da igrajo delo italijanskega dramatika. V gledališču so kmalu ugotovili, da dejansko igrajo Nicolajevo delo La prova generale. Profesionalci espe, ki jih je Kobal poslal na natečaj za žlahtno komedijo, na katerem vsaki dve leti izberejo najboljšo izvirno slovensko komedijo, so bili, kot je na novinarski konferenci po izbruhu afere pojasnila Tina Kosi, bolj ali manj prevod.Kobal je pozneje z Nicolajevimi potomci uredil vse, da je besedilo, kot ga je spisal, postalo uradni prevod dela italijanskega dramatika. Vrnil je tudi 13.000 evrov, kolikor je dobil od celjskega teatra kot »avtor komedije«. Celjsko gledališče je, ko so ugotovili, kaj se je zgodilo, podalo samoprijavo na avtorsko agencijo ter plačalo 3063 evrov tantiem za predstave, ki so jih odigrali.Tina Kosi je lani pojasnila, da bo škoda precej višja, saj je bilo 15 predstav, ki so jih morali odpovedati, prodanih. Poleg tega so komedije vedno precej gledane in bi jih v prihajajočih mesecih lahko prodali še več. Kolikšna škoda naj bi bila s tem povzročena teatru in ali bodo proti Kobalu vložili tudi odškodninsko tožbo, Tina Kosi ni povedala, včeraj je kratko odgovorila, da do konca sodnega postopka v gledališču ne bodo dajali izjav.Tožilstvo Borisu Kobalu očita kaznivi dejanji goljufije in kršitve materialnih avtorskih pravic. Za oboje je zagrožena tudi zaporna kazen. Z okrožnega državnega tožilstva v Celju so z obtoženim Kobalom 8. novembra podpisali sporazum o priznanju krivde, a dodali, da »o vsebini sporazuma ne moremo dati izjave«.Kobal je krivdo priznal kmalu po razkritju afere. Opravičil se je gledališču, režiserju predstavein slovenski javnosti. Zapisal je, da ga je v to gnala osebna stiska in da je v tej stiski »naredil največjo neumnost v življenju: podpisal sem se pod delo nekoga drugega. V tem pogledu ni opravičila in bom za to nosil vse posledice.«Lansko leto se je za Kobala začelo obupno. Posloviti se je moral od Šentjakobskega gledališča, a je kmalu spet stal na odru. Ljudje so ga navdušeno sprejeli, v polni dvorani goriškega kulturnega doma se je pošalil: »Imam tremo, a sem si zapisal vse, tako da ne bo problemov. Povedal vam bom vse, tudi kaj je moje in kaj ni moje.« Zdi se, da bo po današnjem sklepnem dejanju na celjskem sodišču letošnje leto prijaznejše do Kobala.