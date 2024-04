Profesorju za trpinčenje njegovih otrok izrekli šestletno zaporno kazen

V nadaljevnju preberite:

Z izrekom obsodilne sodbe se je včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču zaključilo ponovljeno sojenje 62-letnemu Ljubljančanu in njegovi 49-letni ženi. Prvi, po poklicu psiholog in profesor, je bil zaradi enega kaznivega dejanja nasilja v družini ter štirih kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja obsojen na enotno zaporno kazen šest let in pet mesecev. Soobtožena, sicer po poklicu učiteljica, pa na dve leti dolgo pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let zaradi treh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.