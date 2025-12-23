Proizvajal bombone in čokoladice s THC

V policijski preiskavi, ki je potekala od lanskega maja, so kriminalisti privedli 42-letnika, osumljenega proizvodnje in trženja bombonov in čokoladic s THC. Ovadeno je tudi podjetje, v imenu katerega je proizvajal in tržil živila. Preiskovalna sodnica je za osumljenega odredila pripor.

Preiskava se je začela po obvestilu avstrijske agencije za zdravje in varnost hrane, ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji. Na podlagi zbranih obvestil je okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za hišno preiskavo.

To so izpeljali oktobra lani, ko so zasegli več izdelkov, ki kažejo videz želebombonov in čokolade, sestavine za pripravo teh živil in mobilni telefon. V nacionalnem forenzičnem laboratoriju so opravili kemijsko analizo živil in izkazalo se je, da vsebujejo kanabinoide konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC, pojasnjujejo na koprski policijski upravi.

Ovadeno je tudi podjetje, v imenu katerega sta potekali proizvodnja in prodaja. FOTO: PU Koper

Policisti so kasneje ugotovili tudi, da družba še vedno posluje kljub opravljeni hišni preiskavi, zaradi česar je okrožno sodišče v Kopru izdalo novo odredbo za hišno preiskavo. »Kriminalisti so hišno preiskavo znova opravili konec julija letos in ponovno zasegli večjo količino živil, ki kažejo videz želebombonov in čokolade in vsebujejo kanabinoide, sestavine zanje, več računalnikov, listin ter opremo za proizvodnjo in pakiranje.«

Kot so sporočili s koprske policijske uprave, je 42-letnik, doma z območja postojnske policijske postaje, osumljen proizvodnje za zdravje škodljivih živil in prometa z njimi. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalni sodnici koprskega sodišča in ta je po zaslišanju zanj odredila pripor.

V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena tudi odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem sta potekali proizvodnja in prodaja.