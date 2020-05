Promet po sprostitvi ukrepov narašča, narašča tudi število nesreč

Policija poziva k previdnemu vračanju v promet. FOTO: Jože Pojbič/Delo

Danes zjutraj so se od Murske Sobote proti Gederovcem oglasile sirene reševalnega vozila in policije. Dvajset minut čez šesto je namreč voznik clia med vožnjo od Gederovcev proti Murski Soboti na začetku naselja Vanča vas iz za sedaj neznanega vzroka tik pred mostom zapeljal na desno bankino, nato na ograjo mostu, se prevrnil in obstal spet na kolesih na bližnji njivi. K sreči huje poškodovanih ni bilo, voznika so reševalci kljub temu odpeljali na urgentni oddelek soboške bolnišnice.Tokrat je voznik imel srečo, a v teh dneh so se po Sloveniji dogajale že hujše nesreče , tudi takšne s smrtnimi žrtvami, zato policija zdaj, ko se je sprostila večina koronavirusnih ukrepov in je začel s tem naraščati tudi promet na slovenskih cestah, poziva k posebni previdnosti. Mnogo voznikov namreč zadnja dva meseca zaradi čakanja na domu ali drugih ukrepov ni vozilo avtomobilov ali pa so jih vozili bistveno manj kot sicer. Zato je treba ob ponovni normalizaciji življenja in s tem tudi prometa vozniške spretnosti obnoviti postopoma in vsaj na začetku voziti posebno previdno in umirjeno.