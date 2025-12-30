64-letni voznik na prehodu za pešce trčil v otroka in odpeljal

Mariborski policisti so v torek dopoldne okoli enajste ure posredovali v prometni nesreči, kjer je 64-letni voznik z osebnim avtomobilom trčil v otroka, ki je skupaj z mamo prečkal vozišče na prehodu za pešce, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Voznik je v otroka trčil na Partizanski cesti v Mariboru. Najprej je ustavil, nato pa odpeljal naprej. Policisti so si ogledali kraj nesreče ter vozilo in voznika izsledili. Rezultati preizkusa alkoholizirani so pokazali, da moški v času nesreče ni bil pod vplivom alkohola.

Otroka so odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, saj je bil hudo telesno poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti, so sporočili s PU Maribor.

O prometni nesreči sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka.

Zoper povzročitelja prometne nesreče bo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podana kazenska ovadba zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Prav tako bo zoper njega uveden prekrškovni postopek zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ob prometni nesreči.