Prometna nesreča na Postojnskem usodna za kolesarja  

Med Lohačo in Poljšakovo kočo pri vasi Strmca nad Planino pri Rakeku se je ob 12.43 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 35-letni kolesar iz Postojne, je sporočil Jure Griljc s Policijske uprave Koper.



Kolesar je po ugotovitvah policistov na gozdni cesti v ostrem, nepreglednem ovinku zapeljal levo in trčil v osebni avtomobil, ki ga je pravilno pripeljala 49-letna voznica. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Poleg policistov Prometne policije Koper so na kraj nesreče prišli tudi reševalci nujne medicinske pomoči Postojna in Logatec, ki so mu nudili pomoč, a neuspešno.



Zdravnica, ki je posredovala na kraju nesreče, je za pokojnega odredila obdukcijo, o prometni nesreči so obvestili tudi pristojno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika.