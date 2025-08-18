Prometna nesreča na prehodu za pešce terjala življenje kolesarja

Na Koroškem se je v popoldanskih urah zgodila tragična prometna nesreča. V naselju Ozare, na območju, ki ga pokriva Policijska postaja Slovenj Gradec, je v trčenju z osebnim vozilom življenje izgubil 82-letni kolesar.

Poškodbe so bile tako hude, da je moški umrl na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so takoj po prijavi zavarovali kraj dogodka, kjer ogled še vedno poteka, zato vse okoliščine nesreče še niso v celoti pojasnjene. Kljub temu prvi zbrani podatki kažejo, da naj bi kolesar nenadoma zapeljal na prehod za pešce, in sicer tik pred osebno vozilo, ki je v tistem trenutku pripeljalo po cesti. Voznik osebnega vozila trčenja ni mogel več preprečiti.

Tragičen dogodek predstavlja že 21. smrtno žrtev na cestah na območju Policijske uprave Celje v letošnjem letu.