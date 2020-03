V nedeljo ob 21.40 se je na lokalni cesti Malna-Lenart v Slovenskih goricah izven naselja Lenart zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Umrl 39-letni voznik motornega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.



Nesreča se je zgodila, ko je 39-letni voznik motornega kolesa vozil iz Malne proti Lenartu. V ostrem desnem ovinku je zapeljal na levo smerno vozišče in preko hodnika za pešce, kjer je trčil v drog javne razsvetljave. Od tam je padel na njivo in je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.