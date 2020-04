Prometna nesreča s smrtnim izidom blizu Maribora

Nekaj pred 20.00 se je na cesti med Kamnico in Mariborom zgodila nesreča s smrtnim izidom. V prometni nesreči IV. kategorije je umrla ena oseba, še dve so z reševalnim vozilom prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili z mariborske policijske uprave. Več informacij o nesreči bo predvidoma znanih jutri.



Cesta med Mariborom in Dravogradom je zaprta za ves promet. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti Selnica ob Dravi – Ruše – Limbuš – Maribor, navajajo na Prometno-informacijskem centru.