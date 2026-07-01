V prometni nesreči umrl 23-letnik, povzročitelj nepoškodovan

V torek zvečer je v prometni nesreči umrl 23-letni voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Celje. Nesreča se je zgodila v naselju Debro v Laškem.

Voznik osebnega vozila je z dovozne ceste zapeljal levo, v smeri proti Laškemu, medtem pa je iz smeri Celja pripeljal 23-letnik. Slednji je zaviral in poskušal nesrečo preprečiti, a je kljub temu trčil v zadnji desni del vozila povzročitelja. Vozilo 23-letnika se je po trku odbilo z vozišča in trčilo v drevo.

Triindvajsetletnika so na kraju nesreče takoj začeli oživljati, a je kljub temu umrl. Povzročitelj prometne nesreče v trčenju ni bil poškodovan.

Policija bo povzročitelja kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

Na območju PU Celje je to letos deseta smrtna žrtev prometnih nesreč. Lani je v istem obdobju v prometnih nesrečah na območju PU Celje umrlo sedem ljudi.