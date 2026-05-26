Prometna nesreča s smrtnim izidom: umrl motorist, sopotnica v kritičnem stanju

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da se je danes okrog 16. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. V okolici Grajena sta trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico.

Voznik osebnega avtomobila je vozil iz smeri Ptuj proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista s sopotnico.

V trčenju je na kraju nesreče življenje izgubil 69-letni voznik motorja, 63-letnica pa je v kritičnem stanju in je bila s helikopterjem odpeljana v bolnišnico. Lani so v istem obdobju na območju Maribora obravnavali tri tovrstne nesreče.