74-letnik trčil v kamnit zid, ostal ukleščen v avtu, na kraju nesreče umrl

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je na glavni cesti med Plavami in Solkanom na območju Dolge Njive danes zgodila nesreča IV. kategorije s smrtnim izidom. V njej je umrl 74-letni voznik avtomobila.

Policisti so bili o nesreči obveščeni ob 11.39. Po doslej zbranih podatkih je voznik med vožnjo po Soški cesti iz smeri Plav proti Solkanu iz neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v kamnit zid. Voznik je po trčenju ostal ukleščen v vozilu.

Gasilci so ga s tehničnim posegom rešili iz avtomobila in začeli oživljati, a ni kazal znakov življenja. Na kraj so prispeli tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so mu nudili prvo pomoč, vendar je 74-letni voznik kljub prizadevanjem gasilcev in reševalcev na kraju nesreče umrl.

O nesreči so obvestili tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policija nadaljuje preiskavo vseh okoliščin prometne nesreče in bo o ugotovitvah pisno seznanila okrožno državno tožilstvo.

Na cestah na Severnem Primorskem so letos v dveh prometnih nesrečah izgubili življenje štirje ljudje.