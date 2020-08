Prometna nesreča usodna za voznika mopeda na avtocesti

Včeraj zvečer se je na avtocesti Ljubljana–Celje zgodila prometna nesreča, v kateri je izgubil življenje 65-letni voznik mopeda. Po podatkih policije ni bil opremljen s čelado, vozil je moped, s katerim je vožnja po avtocesti prepovedana.



Kot je sporočil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana, je do nesreče prišlo okoli 22. ure. Mopedist je vozil po vključevalno-izključevalnem pasu avtoceste iz smeri Sneberij proti Šentjakobu, ko je za njim pripeljal 64-letni voznik osebnega avtomobila.



Ta je pred izvozom z avtoceste Šentjakob zapeljal desno, proti izvozu z avtoceste in trčil v zadnji del mopeda. Voznik mopeda je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Po prvih ugotovitvah policistov na glavi ni imel čelade, vozil je vozilo, s katerim vožnja po avtocesti ni dovoljena. Moped je bil tudi neosvetljen.



Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, o ugotovitvah in okoliščinah nesreče bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.



V prometnih nesrečah je na območju Policijske uprave Ljubljana v letošnjem letu doslej umrlo 16 ljudi.