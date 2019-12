Prometna nesreča v koprskem zaledju usodna za 89-letnika

Včeraj ob 18.38 je prišlo na glavni cesti Koper–Dragonja, pri naselju Sergaši, do hude prometne nesreče, v kateri je ena oseba izgubila življenje, tri osebe so bile hudo telesno poškodovane, tri pa lažje.



Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave, je 62-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Kopra proti Dragonji, zapeljal na levi prometni pas in trčil v osebni avtomobil, ki ga je nasproti pripeljal 65-letni voznik osebnega avtomobila.



Za vozilom 65-letnika sta pripeljali še dve vozili, ki sta trčili vanj. Zaradi hudih poškodb je na kraju prometne nesreče umrl 89-letni potnik.