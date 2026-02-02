V hudi prometni nesreči trčila tri tovorna vozila, rešujejo ujete v avtomobilih

Zgodaj zjutraj se je na avtocesti A1 v okolici Šentilja zgodila prometna nesreča. Voznik tovornega vozila je trčil v tovorno vozilo pred seboj, to pa v tretje vozilo.

V trčenju je zagorelo, gasilci na kraju še intervenirajo, sporoča Policijska uprava Maribor. Dva voznika tovornih vozil sta bila odpeljana v bolnišnico, tretji po doslej znanih informacijah ni poškodovan. Pozneje so s PU Mariboru sporočili, da poteka tudi reševanje osebnih vozil, ujetih v koloni.

Štajerska avtocesta je zaradi odstranjevanja gorečega tovornjaka med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji zaprta, proti Mariboru promet sedaj poteka po enem pasu. Nastal je daljši zastoj, občasno zaradi varnosti zapirajo predora Vodole in Malečnik. Promet proti Avstriji je preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica.

V smeri proti Avstriji promet na tem odseku za zdaj ostaja zaprt.

Policijska uprava Maribor voznike na avtocesti A1 opozarja, da pravočasno preverijo razmere (www.promet.si) in si izberejo alternativno pot.