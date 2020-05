Prometna nesreča zahtevala življenje motorista

Nekaj pred 15. uro je prometna nesreča v Senožetih pri Ljubljani zahtevala življenje 35-letnega motorista.



Po doslej znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je 30-letna voznica avtomobila v križišču zavijala levo, pri tem pa odvzela prednost motoristu, ki je pripeljal nasproti, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. V trčenju je motorist utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl.



Kraj nesreče sta si ogledala dežurni preiskovali sodnik in državni tožilec, policisti pa nadaljujejo s preverjanjem vseh okoliščin nesreče.