Prometnih nesreč in poškodb zaradi e-skirojev je vse več

Agencija za varnost prometa je opozorila, da se število prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev skokovito povečuje. Letos je bila do 18. julija že 101. Od tega je bilo za nesrečo krivih 66 voznikov e-skirojev, ki so povzročitelji v kar 65,3 odstotka primerov. Ta delež je skoraj natanko tak kot lani.

Letos se je v prometnih nesrečah z udeležbo e-skirojev hudo poškodovalo 12 oseb, 69 pa lažje. Da resne poškodbe voznikov e-skirojev postajajo vse pogostejše, opozarja tudi vodja Urgentnega kirurškega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dr. Uroš Tominc. Pojasnil je, da gre najpogosteje za resne poškodbe mišično-skeletnega sistema, podobne poškodbam, ki jih zaznavajo pri kolesarjih in motoristih, ni pa jih mogoče primerjati s poškodbami na navadnih skirojih, ki so precej počasnejši. Največ poškodb je med mladimi, vozniki pa redko uporabljajo zaščitno opremo, je opozoril.

Policisti so letos ugotovili 468 kršitev cestnoprometnih predpisov pri vožnji z e-skiroji. Najpogostejše kršitve so vožnja v napačno smer, neuporaba čelade, vožnja pod vplivom alkohola, neprilagojena hitrost in uporaba mobilnega telefona med vožnjo.

Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, je poudarila, da je »nujna pravilna in odgovorna vožnja, z zavedanjem, da gre za lahko motorno vozilo, ki ni namenjeno igri, vožnji po pločniku ali prevažanju drugih oseb in predmetov«.